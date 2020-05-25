DİYARBAKIR Süs havuzuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Süs havuzuna düşen yavru kedi kurtarıldıDİYARBAKIR'da düştüğü süs havuzundan itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarılan yavru kedi, sahiplenilmeyi bekliyor.

25.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:12
Süs havuzuna düşen yavru kedi kurtarıldı
DİYARBAKIR'da düştüğü süs havuzundan itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarılan yavru kedi, sahiplenilmeyi bekliyor.
Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Pirinçler Sokak'ta kapısı kilitli ve duvarları yüksek boş evde iki yavru kedinin süs havuzunda çırpındığını gören İsmet Çiçek (60), hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri merdiven kullanarak avluya indi. İtfaiye erleri havuzdan çıkamayan yavru kedilerden birinin öldüğünü tespit etti. Sağ kurtarılan yavru kedi, ihbarda bulunan Çiçek'e teslim edildi. Çiçek, birileri sahiplenene kadar kediye bakacağını belirterek, biberonla süt vereceğini söyledi. DİYARBAKIR Süs havuzuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İskender, İtfaiye, Sur, Güncel, Haber

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