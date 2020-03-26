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DİYARBAKIR Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı-ARŞİV

Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandıDİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015 yılında tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülmesiyle ilgili tamamlanan iddianamede, sanık 3 polisin 6 yıla kadar, PKK'lı teröristin ise 3...

26.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:12
DİYARBAKIR Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı-ARŞİV

Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015 yılında tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülmesiyle ilgili tamamlanan iddianamede, sanık 3 polisin 6 yıla kadar, PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 günü basın açıklaması yaptığı sırada PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümü ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 yıl süren soruşturma sonucunda tamamlanan iddianamede, Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği ve polis memurları Ahmet Çiftaslan ile Cengiz Erdur'un şehit olduğu olaylar 41 sayfada ayrıntılı şekilde anlatıldı. İddianamede Elçi'nin vurulduğu ateş hattında, terörist Uğur Yakışır ile Yakışır'ın yaraladığı sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin olduğu belirtildi. Polislerden hangisinin Elçi'nin ölümünden sorumlu olduğunun tespitinin mümkün olmadığına yer verilen iddianamede 'polislerin kuvvetli suç şüphesi altında oldukları' kaydedilirken, 2 PKK'lı teröristin silahından çıkan mermilerden birinin de Elçi'ye isabet etmiş olabileceği belirtildi. İddianamede sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Terörist Yakışır'ın ise 2 polisi şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, Elçi'yi olası kastla öldürmekten 20 yıl, polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, izinsiz silah bulundurmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Tahir Elçi, PKK, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››DİYARBAKIR Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı-ARŞİV - Haberler

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