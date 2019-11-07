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Diyarbakır tahta beşik geleneği diyarbakır'da sürüyor -

Diyarbakır'da bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik yapan Recep Toğan (27), unutulmaya yüz tutan beşikleri üretip zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

07.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:52

Diyarbakır'da bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik yapan Recep Toğan (27), unutulmaya yüz tutan beşikleri üretip zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.
Sur ilçesindeki Marangozlar Çarşısı'nda 6 metrekarelik dükkanında tahta beşik üreten Recep Toğan, 7 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğini 20 yıldır sürdürüyor. Kentte tahta beşik üretimini yapan kendisiyle birlikte 3 ustanın kaldığını söyleyen Toğan, ürettikleri beşikleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini aktardı. Çıraklıktan başladığı mesleğini yapmaktan mutlu olduğunu anlatan Toğan, bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşiklere ilginin her geçen gün azaldığını söyleyerek, Bu çarşıda 50-60 yıldır marangoz olan büyüklerimiz var. Ancak beşik üreten 3 kişi var. Eskisi gibi kimse pek beşikle ilgilenmiyor. Bu beşikleri İzmir'e, İstanbul'a bile gönderiyoruz. Bir beşiği ancak 2 günde üretebiliyoruz. Ama işimi severek yaptığım için sıkılmıyorum. Beşiklerin fiyatı ise 150 ile 400 lira arasında değişiyor dedi.
Diyarbakır tahta beşik geleneği diyarbakır'da sürüyor -

Diyarbakır, Sur, Güncel

Kaynak: DHA


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