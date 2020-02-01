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Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında

Pazar günü oynanacak maçlarda Amedspor, saat 14.00'da Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak.

01.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:22Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında
Pazar günü oynanacak maçlarda Amedspor, saat 14.00'da Hekimoğlu 'u ağırlayacak. Saat 13.00'da başlayacak mücadelede ise Diyarbekirspor, deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacak.

2. Lig ve 3. Lig'de 22.hafta maçları 1 ve 2 Şubat tarihlerinde oynanacak. takımları Pazar günü sahne alacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Amedspor, Play-Off potası içerisinde yer alan Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'da başlayacak karşılaşmayı Tekirdağ bölgesi hakemi Ozan Bileyci yönetecek.

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off'a kalma hesapları yapan Diyarbekirspor, kümede kalma savaşı veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Yeşilyurt Kompleksi'nde saat 13.00'da başlayacak maçın orta hakemi İzmir bölgesinden Mehmet Çağatay Lakot.

Hocalar ilk sınavlarına çıkıyor

Amedspor ve Diyarbekirspor, yeni teknik direktörleriyle ilk sınavlarını verecek. Amedspor'da İbrahim Cezayir ve Diyarbekirspor'da da Şenol Demir, Pazar günü takımlarının başında ilk kez sahaya çıkacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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