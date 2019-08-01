Haberler» Spor» Haber

Diyarbakır takımları dostluk maçı yapmayı planlıyor

Diyarbakır'da taraftarlar, kenti profesyonel liglerde temsil eden Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor'un dostluk maçı yapmasını istiyor.

01.08.2019 15:33 Diyarbakır takımları dostluk maçı yapmayı planlıyor
Diyarbakır'da taraftarlar, kenti profesyonel liglerde temsil eden Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekir spor'un dostluk maçı yapmasını istiyor.

Diyarbakır'da taraftarlar, kenti profesyonel liglerde temsil eden Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor bugüne kadar dostluk ve hazırlık maçlarında karşılaşmadı. Kentteki spor kamuoyu ve taraftarlar, iki kulübün sezon öncesinde Yeni Diyarbakır Stadı'nda dostluk maçı yapmasını istiyor. Önceki gün çekilen lig fikstürüne göre ilk haftada Amed Sportif Faaliyetler evinde Sancaktepe Futbol Kulübü, Diyarbekirspor ise deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarına Kocaeli ve Afyon'da kamp yaparak devam eden Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor'un lig öncesinde taraftarların huzurunda birlikte sezonu açarak özel maç yapmasının takımların motivasyonu için de iyi olacağı fikri hakim. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:49   Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da transfer
18:47   Galatasaray'da neşeli idman
18:43   Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a konuk olacak
18:41   Akarsu Slalom Kano Türkiye Kupası
18:35   "Futboldan keyif almak çok önemli"
18:34   Yetişkin Gençler Bocce Ligi
18:27   Ampute Futbol Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Gazi Osman Çakmak oldu