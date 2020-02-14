Haberler » Spor » Diyarbakır takımları zorlu virajda - Spor

Diyarbakır takımları zorlu virajda

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Diyarbakır takımları bir hafta içinde 3'er maça çıkacak.

14.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:22Diyarbakır takımları zorlu virajda
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de takımları bir hafta içinde 3'er maça çıkacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24 puanla küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Cumartesi günü saat 14.00'da Diyarbakır Stadı'nda Play-Off adayı Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, 19 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Samsunspor ve 23 Şubat Pazar günü de Diyarbakır'da 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.

Play Off için önemli maçlar

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 31 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde yer alan Diyarbekirspor ise 7 günde yapacağı 3 kritik maçlık serinin ilk sınavını Cumartesi günü deplasmanda Muğlaspor'a karşı verecek. Diyarbekirspor, 19 Şubat Çarşamba günü Diyarbakır'da Batman Petrolspor'u ağırladıktan sonra 23 Şubat Pazar günü de Gümüşhane temsilcisi Kelkit Belediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
14.02.2020 15:50:13