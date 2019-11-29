Haberler » Spor » Diyarbakır takımlarına kötü haber - Spor

Diyarbakır takımlarına kötü haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Yozgatspor maçında yaşanan olaylar ve kötü tezahüratlardan dolayı Diyarbekirspor'a 5 bin lira para cezası verdi.

29.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:47Diyarbakır takımlarına kötü haber
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) maçında yaşanan olaylar ve kötü tezahüratlardan dolayı Diyarbekirspor'a 5 bin lira para cezası verdi. Tahkim Kurulu, Amedsporlu Burak Taşdemir'e verilen 3 maçlık cezayı da onadı.

takımlarına PFDK ve Tahkim Kurulu'ndan kötü geldi. PFDK, Diyarbekirspor'a iki ayrı eylemden dolayı toplam 5 bin lire para cezası kesti. PFDK'nın açıklamasında, "Diyarbekirspor AŞ'nin, 24 Kasım 2019 tarihinde oynanan Diyarbekirspor AŞ-Yozgatspor 1959 FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Diyarbekirspor AŞ'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Burak'ın cezasında indirim yok

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Amedsporlu Muhammed Burak Taşdemir'e verdiği 3 maçlık cezayı kaldırmadı. Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Muhammed Burak Taşdemir ile ilgili PFDK'nın 21 Kasım 2019 tarihli E.2019-2020/328 K.2019-2020/405 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Muhammed Burak Taşdemir'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3 bin lira para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Maçlar pazar günü

Amedspor ve Diyarbekirspor, pazar günü 15. hafta maçlarının heyecanını yaşayacak. Taraftar desteğini arkasına almak için bilet fiyatlarını 1 lira olarak belirleyen Amedspor, saat 13.00'da Yeni Diyarbakır Stadı'nda Y.Çorumspor'la karşılaşacak. Diyarbekirspor ise saat 12.00'da başlayacak karşılaşmada Pazarspor ile Rize'de karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yozgatspor, Diyarbakır, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:52 Sivasspor'un hücum oyuncuları 15 takıma bedel
11:49 Turgutluspor'da hedef Karşıyaka
11:48 Kasım kardeşler, yönettikleri üç takımla hokeye renk katıyor
11:47 ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı
11:44 Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
11:42 Diyarbakır takımlarına kötü haber
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:28 Süper mini paylaşımı yapan Aleyna Tilki, kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
10:46 Aboubakar golleriyle geri döndü
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:39 Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı
10:31 Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:01:04