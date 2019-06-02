Diyarbakır takımlarından Özdemir'e tebrik mesajı

Diyarbakır
'ın profesyonel liglerinde yer alan takımlarından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
seçilen Nihat Özdemir
için tebrik mesajı geldi. TFF
2. Lig'de yer alan Amed Sportif Faaliyetler ile 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor Kulübü'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, önceki gün Ankara
'da gerçekleşen seçimli genel kurulda TFF Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir'i ve yönetim kurulunu tebrik edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı olacaklarına inanıyoruz. Yeni dönemin, futbol camiasına hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Öte yandan Diyarbakırspor
'un eski kulüp başkanlarından Abdurrahman Yakut
'ta Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığını tebrik etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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