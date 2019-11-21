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Diyarbakır taksinin çarptığı ezgi, yaşamını yitirdi

Taksinin çarptığı Ezgi, yaşamını yitirdiDiyarbakır'da, yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı Ezgi Yusufoğlu (28), hayatını kaybetti.

21.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:02

Taksinin çarptığı Ezgi, yaşamını yitirdi

'da, yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı Ezgi Yusufoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkez ilçesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Ç.'nin (33) kullandığı 21 TT 0681 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Yusufoğlu'na çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusufoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yusufoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ezgi Yusufoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, taksi şoförü Halil Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır taksinin çarptığı ezgi, yaşamını yitirdi

Diyarbakır, Kayapınar, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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