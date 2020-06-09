DİYARBAKIR Tarihi kaledeki kazılar, kuş yuvasının olduğu bölümde durdu

Tarihi kaledeki kazılar, kuş yuvasının olduğu bölümde durduDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'nde bulunan Zerzevan Kalesi'nde, normalleşme süreciyle birlikte kazı çalışmaları yeniden başlarken, uzun süredir kazı yapılmayan tarihi bölgede kuş yuvası fark edildi.

09.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:44
Tarihi kaledeki kazılar, kuş yuvasının olduğu bölümde durdu
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'nde bulunan Zerzevan Kalesi'nde, normalleşme süreciyle birlikte kazı çalışmaları yeniden başlarken, uzun süredir kazı yapılmayan tarihi bölgede kuş yuvası fark edildi. 1 yavru kuş ve 1 yumurtanın bulunduğu yuva zarar görmesin diye o alandaki kazı çalışmaları durduruldu.
Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu olan Roma dönemine ait askeri garnizon Zerzevan Kalesi, doğudan gelen orduların karşılandığı yer olarak biliniyor. Stratejik bir noktada yer alan, antik ticaret yolu üzerindeki bütün vadiye hakim olan ve geniş bir alanı kontrol altında tutan kalede yapılan kazılarla, Mithras Tapınağı, kiliseler, villalar, gizli geçitler, su sarnıçları, kaya mezarları ve su kanalları keşfedildi.
KAZI YAPILAN ALANDA KUŞ YUVASINA RASTLANDI
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kalede, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kazılara normalleşme süreciyle birlikte Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun öncülüğünde 25 kişilik ekiple yeniden başlandı. Ancak uzun süreden beri kazı yapılmayan tarihi bölgede ekipler tarafından kuş yuvası fark edildi. 1 yavru kuş ve 1 yumurtanın bulunduğu yuva zarar görmesin diye o alandaki kazı çalışmaları durduruldu. DİYARBAKIR Tarihi kaledeki kazılar, kuş yuvasının olduğu bölümde durdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Zerzevan Kalesi, Çınar, Güncel, Haber

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