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Diyarbakır tarımsal üretici birlikleri'nden vali güzeloğlu'na destek ziyareti

Tarımsal Üretici Birlikleri'nden Vali Güzeloğlu'na destek ziyaretiİçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, Diyarbakır Tarımsal Üretici Birlikleri Başkan ve yönetim kurulu üyeleri destek ziyaretinde bulundu.

28.08.2019 17:57
Tarımsal Üretici Birlikleri'nden Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti
İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, Diyarbakır Tarımsal Üretici Birlikleri Başkan ve yönetim kurulu üyeleri destek ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na destek ziyaretleri sürüyor. Diyarbakır Tarımsal Üretici Birlikleri Başkan ve yönetim kurulu üyeleri Vali ve Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'nu ziyaret ederek, desteklerini iletti.
Tarım üreticilerine ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'nin ve özellikle Diyarbakır'ın kalkınmasının, tarım ve tarıma bağlı dinamiklerle ancak mümkün olacağını söyledi. Tarımın her alanında ve tarıma dayalı gıda sanayi konusunda Diyarbakır'ın dünyaya iddiasını ortaya koyacak bir zenginliği, derinliği ve birikimi olduğunu anlatan Güzeloğlu, Mevcut ürünlerde elde ettiğimiz her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi inşallah 2023'ten itibaren hayata geçecek Silvan Barajı Projesi ile artıracağız dedi. Ziyarette konuşan Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural da, tarım üreticileri ve birlikleri olarak Vali Güzeloğlu'na her zaman destek olacaklarını söyledi.
Diyarbakır tarımsal üretici birlikleri'nden vali güzeloğlu'na destek ziyareti

Basri Güzeloğlu, Hasan Basri, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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