DİYARBAKIR Terörden arındırılan Sur'da, esnaftan Türk bayraklı 19 Mayıs kutlaması

Terörden arındırılan Sur'da, esnaftan Türk bayraklı 19 Mayıs kutlamasıDİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'nın mağdur ettiği ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarıyla huzura kavuşturulan esnaf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda iş yerlerini Türk...

DİYARBAKIR Terörden arındırılan Sur'da, esnaftan Türk bayraklı 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:02
Terörden arındırılan Sur'da, esnaftan Türk bayraklı 19 Mayıs kutlaması
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'nın mağdur ettiği ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarıyla huzura kavuşturulan esnaf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda iş yerlerini Türk bayrağıyla donattı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle güvenlik güçlerince 11 Aralık 2015'te başlatılan operasyonlar, 10 Mart 2016'da tamamlandı. Teröristlerin kazdığı hendekler, binlerce kişiyi mağdur ederken, en çok etkilenenler ise bölgedeki esnaf oldu. Terör olayları nedeniyle sık sık kepenk kapatmak zorunda kalan Gazi Caddesi esnafı, TSK tarafından bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle oluşan huzur ve güven ortamında rahat çalışmaya başladı. Esnaf, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Caddesi'ndeki dükkanlarına Türk bayrakları asarak, kutlama yaptı.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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