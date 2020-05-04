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DİYARBAKIR Teröristlerin, helikopterin indiği alana tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Teröristlerin, helikopterin indiği alana tuzakladığı patlayıcı imha edildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

04.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:12
Teröristlerin, helikopterin indiği alana tuzakladığı patlayıcı imha edildi
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda ayrıca askeri helikopterlerin iniş yaptığı bölgeye tuzaklanan el yapımı patlayıcı da bulunarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Lice ilçesinin Akçabudak ve Yalımlı mahalleleri kırsalında yürüttüğü 'Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan' operasyonu tamamlandı. Operasyonda, teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, 1'i toprak altına kazılarak yapılmış, girişinde bidon kapağı olan, tabanı tahta ve duvarları naylonla kaplı 30 metrekare genişliğinde olan, 9 sığınak tespit edildi. Sığınaklar, tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildi.
Aramalarda ayrıca, helikopterin iniş alanı olarak kullandığı bölge ile sığınak girişine amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanmış, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.
Sığınak ve arazide yapılan aramalarda, iki zamanlı çanta tipi benzinli jeneratör, silah dürbünü, akü, pil, 24 metre sanayi tipi kablo, 50 metre elektrik kablosu, 8 kişilik portatif kamp çadırı, amonyum nitrat öğütmede kullanılan kıyma makinesi, 5 kıyafet, pusu kıyafeti, 300 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri ise imha edildi.
420 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonun narko-terörizmle mücadele kapsamında ise 2 farklı bölgede yapılan aramada 420 kilo esrar, 12 bin 500 kök kenevir bitkisi ve kenevirleri sulamak için kullanılan 2 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirildi. DİYARBAKIR Teröristlerin, helikopterin indiği alana tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Lice, PKK, Güncel, Haber

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