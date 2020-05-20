DİYARBAKIR UNESCO mirasına moloz dökenler hakkında adli işlem başlatıldı

UNESCO mirasına moloz dökenler hakkında adli işlem başlatıldıDİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen moloz ve hafriyatların kaldırılma işlemi devam ediyor.

20.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:06

UNESCO mirasına moloz dökenler hakkında adli işlem başlatıldı

DİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen moloz ve hafriyatların kaldırılma işlemi devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, moloz ve hafriyatların döküldüğü yerleri eski haline getireceklerini belirterek, bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen, 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen hafriyatlarla kirletildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinin ardından Sur Belediyesi ve Kaymakamlığı, harekete geçti. Belediye ekipleri, dün sabah saatlerinde iş makineleriyle Hevsel Bahçeleri'ne girdi. Ekiplerin molozları kaldırma çalışmaları sürüyor.

ALAN KAZANMAK İÇİN BU YÖNTEME BAŞVURMUŞLAR

Çalışmaları yerinde inceleyen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, dökülen moloz ve hafriyatların kaldırma çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini belirtti. Çiftçilerin ve mülk sahiplerinin alan kazanmak için bu yönteme başvurduklarını aktaran Çiftçi, bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Kaymakam Çiftçi, "Hevsel Bahçeleri yaklaşık 700 hektarlık büyük bir alan. Çöp yığınının olduğu, çöplerin ve bu hafriyatların döküldüğü alan, çok sınırlı bir alandır. Dolayısıyla Hevsel Bahçeleri, bütün görkemiyle, ihtişamıyla ve temizliğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Burası daha önce çiftçilerimiz ve buradaki mülk sahipleri tarafından biraz dolgu yapılarak arazi kazandırılmaya çalışılmış bir alan. Haberimiz olur olmaz Sur Belediyesi olarak çok hızlı bir şekilde alana müdahale ettik. Hafriyatları dün itibariyle temizlemeye başladık, bugün itibariyle önemli bir aşamaya geldik ve bugün akşama kadar önemli bir oranda temizlemiş olacağız. Hafriyatları kaldırdıktan sonra kalan kalıntılarını da en iyi şekilde buranın doğal yapısına hiçbir şekilde zarar vermeden kaldırıp temizlemiş olacağız. Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır'ın ve bütün dünya milletlerinin değeridir. Bu değeri mutlaka korumak zorundayız. Bu noktada aykırı faaliyette bulunanlar, moloz dökenler hakkında en ağır cezai işlemler, idari ve adli işlemler başlatıldı" dedi.

DİYARBAKIR UNESCO mirasına moloz dökenler hakkında adli işlem başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Sur, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Şarkıcı Edis’in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR UNESCO mirasına moloz dökenler hakkında adli işlem başlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haber 15:05: Öykü Arin'e Disneyland School'dan karne - Haber 15:05: Isparta Belediyesi 13 engelliye akülü araç hediye etti - Haber 15:05: Yasak öncesi mağazalarda kuyruklar oluştu - Haber 15:04: Kars ile Ağrı'da 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Haber 14:40: Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti - Magazin 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 12:43: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz - Haber 12:40: Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi - Haber 12:15: Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı - Haberler