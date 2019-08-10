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DİYARBAKIR VALİ GÜZELOĞLU, 'KEMERİN SES GETİRSİN' KAMPANYASINI TANITTI

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'kemerin ses getirsin' kampanyasını, katıldığı trafik denetiminde sürücülere tanıttı.

10.08.2019 16:17
DİYARBAKIR VALİ GÜZELOĞLU, 'KEMERİN SES GETİRSİN' KAMPANYASINI TANITTI
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'kemerin ses getirsin' kampanyasını, katıldığı trafik denetiminde sürücülere tanıttı.
Kurban Bayramı'nda trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'kemerin ses getirsin' kampanyası, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından sürücülere tanıtıldı. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte Pirinçlik Mahallesi Mevkii'nde bulunan yol kontrol uygulamasındaki trafik denetimine katılan Vali Güzeloğlu, sürücüleri emniyet kemerlerini takmaları ve hız sınırını aşmamaları konusunda uyardı. Kurban Bayramı süresince Diyarbakır genelinde bin 780 emniyet ve jandarma trafik görevlileri ile hem karadan hem de drone ve helikopter ile havadan trafik denetimlerinin yapılacağını anlatan Vali Güzeloğlu, Dünden itibaren başlayan en yüksek tedbirler ve önlemler çerçevesinde ilimiz genelinde bin 780 emniyet ve jandarma trafik görevlilerimiz ile 140'a yakın sabit trafik ekibimiz görev yapıyor. 47 sabit noktada olmak denetim gerçekleştiriliyor. Trafik denetimlerimiz drone ve helikopter destekli olarak icra ediliyor. Havadan yapılan görüntüler anında izleme merkezimize aktarılacak, burada yapılan değerlendirmelerde varsa aykırılıklar tespit edilip, gereği ifa edilecek dedi.
DİYARBAKIR VALİ GÜZELOĞLU, 'KEMERİN SES GETİRSİN' KAMPANYASINI TANITTI

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Kaynak: DHA

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