Diyarbakır Valiliğinden HDP'li belediyenin kararını ret! Caddeye terör suçlusunun adını vereceklerdi

Diyarbakır Valiliğince, HDP'li belediyenin caddeye terör suçlusunun adını verme kararına ilişkin, "Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir kişinin adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Valilik tarafından HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, sahabe İyaz bin Ganem'in adını taşıyan caddeye, terör suçundan ceza alan mevta bir doktorun isminin verilmesi kararı alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.

KARARI BELEDİYE MECLİSİ ALDI

Açıklamada, 15 Aralık 2017'de Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla, Sur ilçesinin Kıtılbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nden başlayıp Dicle Üniversitesi öğrenci yurdundan AZC 3. Etap Vadi Evleri'ne doğru çıkan 24 metrelik yola, 639 yılında kentin İslam orduları tarafından fethedilmesini ve İslam topraklarına katılmasını sağlayan komutan ve aynı zamanda sahabe olan İyaz bin Ganem'in isminin verildiği anımsatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 19 Haziran'da "İyaz bin Ganem Caddesi"nin adının "Dr. İlhan Diken" olarak değiştirilmesi yönünde meclis kararı aldığı ifade edilen açıklamada, gerçekleştirilen tahkikatta, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak suçundan hakkında işlem yapılan İlhan Diken'in, "PKK'ya yardım ve yataklık etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldığının tespit edildiği belirtildi.

KAMU VİCDANINI YARALAR

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5393 sayılı yasanın 81. maddesine göre, mahalle, cadde ve sokaklara konulacak isimlerin, 31 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik'in 24. maddesindeki 'Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.' hükmüne uygun olması gerektiği açıktır. Bu meclis kararı, belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ayrıca ilimiz Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir."

BELEDİYENİN İSİM KARARINA TEPKİLER

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi merkez Sur ilçesinde yeni açılan bir caddeye Diyarbakır'ın yanı sıra çoğu Anadolu şehrinin fethinde en etkin kişi olarak tanınan İslam komutanı İyaz bin Ganem'in adını verdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince caddenin isminin değiştirilmesi için 19 Haziran'da meclis kararı alındı.

Caddeye, 5 yıl önce vefat eden ve 1992 yılında "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası almış doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı. Karar, kentteki siyasi partilerin temsilcilerince tepkiyle karşılandı.

"HDP'Lİ BELEDİYENİN ALMIŞ OLDUĞU KARAR DİYARBAKIR'A, İSLAM'A İHANETTİR"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniye ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin aynı zamanda Anadolu'nun İslam'la tanışan ilk şehri olduğunu vurguladı. Budak, şunları kaydetti:

"HDP'li belediyenin almış olduğu karar, bir aymazlık ve ihanet örneği, Diyarbakır'a, İslam'a ihanettir. Diyarbakır'da yapacakları başka işleri mi yok? Diyarbakır halkının hizmete ihtiyacı var. Diyarbakır'da ciddi anlamda sağlıksız bir ortam var, ilaçlama yapılmıyor, doğru dürüst belediyecilik hizmeti yapılmıyor. Bu halk size öyle bir tokat atar ki bir daha yerinizden kalkamazsınız. Böyle işlerle uğraşmayın. Bu tip insanların haddi değil o isimle uğraşmak. Camiyle, milletimizin bağrına bastığı sahabe ismiyle uğraşmasınlar."

"NİYETLERİ HİÇ MASUM DEĞİL"

HÜDA PAR İl Başkanı Sabri Aktaş, belediyeciliğin ideolojik değil, hizmet odaklı olması gerektiğini, HDP'nin, halkın ve toplumun faydasına olan hizmetler yapmak yerine ideolojik belediyecilik yaptığını söyledi. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Kayapınar ilçesinde camiler için ayrılan yerleri, meclis kararıyla parka çevirmesine rağmen bunu kabul etmediğini ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaptığını dile getiren Aktaş, "Diyarbakırhalkı Müslüman. Dinine, örf ve adetine bağlı bir halk. Bu insanların diniyle, camileriyle uğraşırsanız, zarar edersiniz. Yıllardır taş üstüne taş koymadınız, bu da yetmezmiş gibi halkın manevi değerleriyle oynuyorsunuz. İslam dinine tahammülleri yok." şeklinde konuştu.

"BU KARARDAN VAZGEÇİLMELİDİR"

MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, İyaz Bin Ganem'in adının caddeye verilmesinin hazmedilemediğini, isim değişikliği yapılmasının tüm Müslümanlara büyük hakaret olduğunu dile getirdi.

"Bir an önce bu karardan vazgeçilmelidir." diyen Kayaalp, böyle bir karara imza atılmasının büyük ayıp olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "O kararın altına imza atanlara sormak istiyorum, buna hangi vicdanla imza attılar. Bu imzayı düşünerek mi yoksa birilerinin talimatıyla mı attılar? Bahse konu olan İslam ordularının komutanı, Diyarbakır'ı İslam topraklarına katmıştır. Bir tek caddede ismi var, onu da çok görüyorlar. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Hatta bu fatihin ismi, Diyarbakır'ın çok önemli caddelerine verilmelidir. O imzayı atanlar, tarihine iyi baksın, tarihini iyi incelesin. Ondan sonra ellerini vicdanlarına koysunlar."