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Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingi için kararını verdi

HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün 22 Temmuz Pazartesi günü "Onurlu barış için demokratik çözüm" başlığıyla İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitinge Valilik tarafından izin verildi.

21.07.2019 14:19

Yarın saat 17.00'de başlayacak mitinge Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan katılacak.

Mitinge ayrıca Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek ile Özgür Kadın Hareketi (TJA) katılacak.

"HİÇBİR TALEBİMİZ KABUL EDİLMİYOR"

Gazete Duvar'ın haberine göre, mitingle ilgili açıklamada bulunan KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nasır Demirkıran, barış taleplerini alanlarda haykıracaklarını belirterek, "Savaşın olduğu bir ortamda emeğe saldırılar büyük oluyor. Emekçilerin, var olan kazanımları ellerinden alındığı gibi talepleri de görmezden geliniyor. Tüm talepler iktidarın istediği ölçüde oluyor. İşten atılma ve tutuklama tehdidi öne çıkıyor. Savaş koşullarında hiçbir talebimiz kabul edilmiyor" dedi.

DİSK/Genel-İş 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Hanife Kardaş da, kadının emeğinin yok sayıldığı bir dönemden geçildiğini kaydederek, "Savaş en çok da kadın emeğine saldırıyor. Kadın ve çocuk savaşın birinci mağduru oluyor. Hem acı boyutu hem de emek boyutu var bu mağduriyetin. Bu yüzden barışı en çok haykıran kadındır" diye konuştu.

Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingi için kararını verdi
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Politika, Güncel

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