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Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu"

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

08.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:26
Diyarbakır Valiliği:
Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.
"Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." ifadesine yer verilen açıklamada, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır Valiliği, Kulp, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır Valiliği: 'Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu' - Haberler

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