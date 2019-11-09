Haberler » Güncel » Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, belediye başkanlarıyla buluştu - Haber

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, belediye başkanlarıyla buluştu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Bağlar ile Hani ve Çermik ilçelerinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

09.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:26Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, belediye başkanlarıyla buluştu
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, merkez ile ve Çermik ilçelerinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
Vali Güzeloğlu başkanlığında düzenlenen, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin hizmet konusunda uyum ve işbirliğinin ele alındığı istişare toplantısına Bağlar, Hani ve Çermik belediye başkanları katıldı.
Toplantıya katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe belediyelerine verdiği destekten dolayı Güzeloğlu'na teşekkür etti.
Güzeloğlu'nun kentin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için gecesini gündüzüne katarak aşkla ve gayretle çalıştığını ifade eden Beyoğlu, "Bizlerle bir araya gelerek ilçe belediyelerimize olan desteğini ifade etti. Zaten kendisinin himayelerinde uyum içinde hizmet ediyorduk. Bundan sonra daha büyük bir koordinasyonla çalışacağız." dedi.

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Bağlar, Hani, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:13 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank fidan dikme törenine katılacak
13:13 Elazığ'da 'Doğu Anadolu Serebral Palsi' sempozyumu
13:13 Ahlat'ta "Organ Bağışı Haftası" etkinliği
13:18 "Tabiatın kalbi" renk cümbüşüyle büyülüyor
13:18 Adıyaman'da yeni bir bitki türü keşfedildi
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:36 Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 13:19:21