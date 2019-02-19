Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

<a class='keyword' href='/diyarbakir/' title='Diyarbakır'>Diyarbakır</a> Valisi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hasan-basri-guzeloglu/' title='Hasan Basri Güzeloğlu'>Hasan Basri Güzeloğlu</a>, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.<br><br>Güzeloğlu ziyaretinde Vali Yardımcısı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hasan-gokpinar/' title='Hasan Gökpınar'>Hasan Gökpınar</a> ve İl Milli Eğitim Müdürü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hasan-aslan/' title='Hasan Aslan'>Hasan Aslan</a> ile görüştü.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile yemek yiyen Güzeloğlu, daha sonra toplantıya geçti.<br><br>Güzeloğlu, toplantıda İl Milli Eğitim</br>Müdürlüğünde yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden brifing aldı.