19 Şubat 2019, 16:17
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Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Güzeloğlu ziyaretinde Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ile görüştü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile yemek yiyen Güzeloğlu, daha sonra toplantıya geçti.

Güzeloğlu, toplantıda İl Milli Eğitim
Müdürlüğünde yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden brifing aldı. Hasan Gökpınar,Diyarbakır,Basri Güzeloğlu
Kaynak: AA