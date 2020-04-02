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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan "evde kal" çağrısı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara görüntülü "evde kal" çağrısında bulundu.

02.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:06
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara görüntülü "evde kal" çağrısında bulundu.
Hazırlanan videoda Güzeloğlu, koronavirüse karşı en önemli ve etkili tedbirin sosyal izolasyona uymak, sosyal mesafeyi korumak ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamak olduğunu bildirdi.
"Önümüzdeki çok önemli ve kritik 3 haftalık süreç içerisinde lütfen sağlığınız, aileniz, sevdikleriniz, ilimiz, ülkemiz ve tüm milletimiz için bu çağrıya mutlaka uyalım." ifadesini kullanan Güzeloğlu, evden zorunlu olmadıkça çıkılmamasını istedi.
Güzeloğlu çağrısında, şunlara yer verdi:
"Ev içerisinde sosyal mesafeyi koruyarak hayatımızı sürdürelim. 65 yaş üstü büyüklerimizin, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasak. Bunların sokağa çıkmamaları kadar korunmaları da gerekiyor. Lütfen küçük çocuklarımızın, özellikle gençlerimizi de sokağa ve dışarıya bırakmayalım. Çünkü onların getireceği her virüs, evde sokağa çıkmayan büyüklerimizin, çok değerli yakınlarımıza hayati risk oluşturabilir. Sokağa zorunlu olarak çıkanların da sosyal mesafeye, kişisel hijyene uymaları ve ilan edilen bütün önlemlere uymaları da hayati derecede önemlidir. Siz lütfen evde kalın. Biz sizin için dışarıda hayatı kolaylaştırmak için çalışmaktayız."
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Kaynak: AA

Etiketler: Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel
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