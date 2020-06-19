Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, görevine başladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, görevine başladıVALİLER kararnamesiyle Antalya Valiliği'nden Diyarbakır Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu, kente gelerek görevine başladı.

19.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:10
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, görevine başladı
VALİLER kararnamesiyle Antalya Valiliği'nden Diyarbakır Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu, kente gelerek görevine başladı.
Valiler Kararnamesiyle Antalya Valiliği'nden, Diyarbakır Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu, kente gelerek görevine başladı. Makamına geçen Karaloğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Valiliği nedeniyle çiçek göndermek isteyenlerin, çiçeğe ödeyeceği parayı Kızılay'a bağışlamalarını isteyen Karaloğlu, "Bu kadim kente çok yönetici geldi, gitti. Önemli olan bu kenti sadece yönetmek değildir. Önemli olan bu kentten giderken kaç Diyarbakırlının gönlünü kazandığındır" dedi.
'ÖNEMLİ OLAN DİYARBAKIR'A LAYIK OLMAKTIR'
Diyarbakır'a vali olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Şahsım adına, benim için mesele Diyarbakır'ı yönetmek değil, Diyarbakır'a layık olmaktır. Fiilen bugün göreve başladım ama biliyorum ki her gelecek yakındır. Bugün başlarken size merhaba demek için karşınızdaysam bir gün de elveda demek için karşınızda olacağım. Asıl olan bu süre içinde 12 bin yıldır bu şehirde gelip görevini tamamlayıp gidenler gibi, biz de giderken kaç Diyarbakırlıyla dost olabildik, kaç Diyarbakırlının gönlüne girebildik? Büyük Diyarbakır markasına ne kadar katkıda bulunabildik? Diyarbakır'daki kadim kültürümüzün eserlerine hizmet olarak ne katabildik? Şehirdeki çocuklarla, gençlerle, sivil toplum örgütleriyle hangi faydalı projeleri üretebildik? Hangi sorunların çözümünde Diyarbakır'daki sosyal taraflarla hangi ortak çözümleri ürettik? İşte bütün bu sorulara hem kendi açımdan, hem de Diyarbakır açısından tatmin edici cevaplar verebilirsem, bu şehirden ayrılırken o zaman görevimi yapmış sayacağım kendimi. Rabbim hem Diyarbakır'a hem de şahsıma Diyarbakır Valiliği konusunda yardımcı olsun." Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, görevine başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır Valiliği, Antalya Valiliği, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: Türkiye’de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Haberler››Güncel››Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, görevine başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:44: Üsküdar'da ruh sağlığı merkezi yangının şüphelisi tutuklandı - Haber 20:43: AK Parti'li Özhaseki LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi - Haber 20:42: Aylar sonra yine ürküten görüntü... Normalleşme doğaya yaramadı - Haber 20:42: Şarköy'de bir kişi, suyla kaplı caddede kanoyla gezdi - Haber 20:41: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava... - Haber 20:18: Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu - Haberler 19:59: Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haber 19:46: Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi - Haber 19:42: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı - Haberler 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti - Magazin