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Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı

19.08.2019 08:59 Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Bakanlık, bu illerde valilerin başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk; "PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullandıkları" iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.
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Diyarbakır, Mardin, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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