Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (9)

MARDİN'DE VALİ YAMAN, GÖREVE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, görevine başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Vali Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile aralarında bazı belediye çalışanlarının da yer aldığı bir grup tarafından karşılandı.

'ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA GİTMEYECEK'

Belediye Başkanlığı makamında tebrikleri kabul eden Vali Yaman, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yeniden görevlendirildiğini belirtti. Vali Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız.' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak. Yeni dönemle ilgili başlayan çalışmalarda, genç istihdamının desteklenmesine yönelik altyapıyı hazırlamak, mesleki eğitim kurslarının sayısının arttırmak, spor, sanat, kültür turizm alanında belediye hizmetlerini geliştirmek ve çevreye duyarlı belediyecilik ön planda tutulacağız" dedi.

ASKERİ HELİKOPTERLE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Vali Yaman'ın görevden başlamadan önce belediye yerleşkesi, bomba arama köpekleri ile arandı. Çevik kuvvet ekipleri ile TOMA araçlarının hazır bekletildiği belediye ana kapısındaki giriş ve çıkışlar kurum araçları hariç bütün özel araçlara kapatılırken, işlemlerini yapmak üzere gelenler ise aramadan geçildi. Sabahın erken saatlerinden beri askeri bir helikopterle belediye bölgesinde havada güvenlik önlemi alındı.