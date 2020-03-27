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Diyarbakır ve Batman'da "Eve kal" çağrısına uyanların ihtiyaçları karşılanıyor

Diyarbakır'ın Kulp ile Batman'nın Gercüş ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyacı bulunanların gereksinimleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

27.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:46
Diyarbakır ve Batman'da
Diyarbakır 'ın Kulp ile Batman 'nın Gercüş ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyacı bulunanların gereksinimleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Kulp Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan 300 kişiye günde iki öğün sıcak yemek çıkarmaya başladı.
Hijyenik bir ortamda pişirilen yemekler el değmeden kaplara konularak ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.
Sıcak yemek hizmetine koronavirüsle mücadele süresince devam edileceği belirtildi.
Virüsün yayılmaması için evlerinde kalan ve uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, verilen hizmetlerden dolayı ilgililere teşekkür etti.
Batman
Gercüş Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ise ilçede şimdiye kadar 250 kişiye hizmet sundu.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle evlerinden çıkmaması istenen vatandaşların ihtiyaçları, kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na kayıtlı 10 ekiple gideriliyor.
İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşlar, 112 Acil çağrı merkezini arayarak ihtiyaçları bildirdirdi. Ekipler de bu istekleri yerine getirdi.
Vatandaşların evde kalması çağrısında bulunan kaymakamlık, evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 7/24 saat esasına göre çalıştıklarını bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Batman, Gercüş, Kulp, Güncel

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