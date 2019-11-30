Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Diyarbakır
ve Batman
için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Diyarbakır'ın Çermik
, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ile Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde, devam eden yağışların zaman zaman şiddetini artırarak 2 Aralık Pazartesi sabahına kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirilen açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.