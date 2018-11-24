Diyarbakır ve Batmanlı İş İnsanlarından Irak'ın Kuzeyine Ziyaret

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:15



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:15

DİYARBAKIR ve Batmanlı iş insanlarından oluşan heyet, Irak Kürt bölgesine gezi düzenledi.?Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Batman Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Diyarbakır OSB, GÜNTİAD, DOGÜNKAD başkanları ve üyelerinden oluşan heyet, temaslarda bulunmak üzere 23-26 Kasım tarihleri arasında Irak Kürt bölgesine gezi düzenledi. Bölgeye giden heyet ilk olarak Süleymaniye kentinde 23 Kasım tarihinde açılışı yapılan Ticaret Fuarı'nı ziyaret ederek stantları dolaştı ve ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Süleymaniye Valiliği'ne geçen heyeti, il valisinin il dışında olması nedeniyle Vali Yardımcısı Ahmed Ali Ahmed karşıladı. Komşu ve kardeş bir topluluğun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmed, birlikte hareket ederek bölgenin kalkınmasına ve ikili ticari ilişkilerin daha da güçlendirebileceğini söyledi. Ahmed, bu anlamda heyetin Süleymaniye'ye gelmesi ve ikili iş görüşmelerinin yapılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.Heyet adına konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Bizler din, dil ve tüm tarihi ve kültürel değerlerimizle kardeşiz. Eğer biz kardeşler olarak karşılıklı işbirliğimizi ve ticaretimizi geliştiremezsek, başka hiçbir alanda başarılı olamayız, dolayısıyla bugünden tez yok ticari ilişkilerimizi geliştirecek adımları atmamız gerekiyor" dedi.Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir ise görüşmede ziyaret programının önemine vurgu yaparak, iki komşu ülkenin kardeş halkları olarak her anlamda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğini dile getirdi. Dün akşam düzenlenen programda, karşılıklı plaket sunmasının ardından Süleymaniye Valiliği tarafından heyet onuruna verilen akşam yemeğine geçildi. Batman ve Diyarbakır iş insanlarının Süleymaniye'deki ziyaretleri bugün de sürüyor.- Diyarbakır