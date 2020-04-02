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Diyarbakır ve Mardin'deki otellerinin kapısını 'sağlık' çalışanlarına açtı

OSMANLI döneminde Diyarbakır'da inşa edilen 500 yıllık tarihli Kervansaray Oteli ile Mardin'deki 5 yıldızlı 'Büyük Mardin Oteli'nin kapıları, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanlarına açıldı.

02.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:54
Diyarbakır ve Mardin'deki otellerinin kapısını 'sağlık' çalışanlarına açtı

OSMANLI döneminde Diyarbakır 'da inşa edilen 500 yıllık tarihli Kervansaray Oteli ile Mardin 'deki 5 yıldızlı 'Büyük Mardin Oteli'nin kapıları, koronavirüs salgınıyla mücadele veren sağlık çalışanlarına açıldı. Otellerin işletmecisi Mehmet İpek, "Diyarbakır ve Mardin'deki otellerimize sağlık personeli olduğunu beyan eden bütün sağlık çalışanları diledikleri kadar ücretsiz konaklayabilecekler" dedi.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1527 yılında Diyarbakır Valisi Hüsrev Paşa tarafından inşa edilen ve hükümdarlara ev sahipliği yapan Kervansaray Oteli'nin kapısı koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz açıldı. Otel sahibi Mehmet İpek, Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki tarihi Kervansaray Oteli'nin yanı sıra Mardin'deki 5 yıldızlı 'Büyük Mardin Oteli'nin de kapıları sağlıkçılara açtıklarını söyledi.

'ONLARA KARŞI VİCDANİ GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEK İSTEDİK'

Koronavirüs salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarının özverilerine karşılık vicdani görevlerini yerine getirmek amacıyla böyle bir uygulamaya gittiklerini anlatan İpek, sağlık çalışanlarının çok önemli bir görev yürüttüklerini söyledi. İpek, Türkiye'de herkesin sağlık çalışanları için seferber olduğunu ifade ederek, "Büyük bir acıyla karşı karşıyayız. Bu bir toplumun sorunu olmaktan çıkıp, bütün insanların sorunu haline geldi. Temennim bir an önce bu sorununda kurtulmaktır. Azrail'e gitmeden önce sağlık çalışanlarına gidiyoruz. Ben hastanede çok yattım. Aylarca da hastanede kalabiliyorsunuz. Öyle bir an oluyor ki, evlat artık babanın kahrını çekemiyor. Ama hiçbir sağlık çalışanı böyle düşünmez. Uzun bir süre yoğun bakımda insanlara bakıyorlar. Bıkmadan bu mücadelelerini sürdürüyorlar. Sağlık çalışanı olmak böyle bir şeydir. Biz de onlara karşı vicdani görevimizi yerine getirmek istedik. Keşke imkanlarımız daha fazla olsaydı onlar için daha çok şey yapmak isterdik. Herkesin imkanı sınırlıdır. Daha fazla imkanı olanlar da var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor" dedi.

'ODALARIMIZI ONLAR İÇİN HAZIRLADIK'

İpek, otellerinde konaklamak isteyen sağlık çalışanlarının sadece kimliklerini göstermesiyle odalarına yerleşeceğini belirterek, "Diyarbakır ve Mardin'deki otellerimiz sağlık çalışanlarının emrindedir. İhtiyaç duydukları sürece otellerimizde kalabilecekler. Odalarımızı onlar için hazırladık. Biz, bankalar gibi şu kadar kefil getir diye şart da koymuyoruz. Sadece sağlık çalışanı olduğunu gösteren kimliğini gösterip, odasına geçebilir. Otelin tüm imkanlarından faydalanabilecekler. Bir aile olarak bir arada kalacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Diyarbakır, Mardin, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır ve Mardin'deki otellerinin kapısını 'sağlık' çalışanlarına açtı - Haberler

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