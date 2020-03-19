Diyarbakır ve Siirt'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Evinin balkonlarından alkış çalan vatandaşlar DİYARBAKIR/SİİRT - Diyarbakır ve Siirt'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
19.03.2020 22:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:54
Evinin balkonlarından alkış çalan vatandaşlar DİYARBAKIR/SİİRT - Diyarbakır ve Siirt 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Diyarbakır ve Siirt'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Diyarbakır, Siirt, Güncel