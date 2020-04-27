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DİYARBAKIR Yasağın ardından Diyarbakır'da hareketlilik başladı

Yasağın ardından Diyarbakır'da hareketlilik başladıDİYARBAKIR'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.

27.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:09
Yasağın ardından Diyarbakır'da hareketlilik başladı
DİYARBAKIR'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan kentlerden Diyarbakır, güne hareketli başladı. 4 gün boyunca evlerinden çıkmayan kent sakinleri, sabah saatlerinde caddelere akın etti. SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINMADI
Merkez Sur ilçesindeki Gazi ve Melikahmet caddelerinde alışveriş yoğunluğunun yaşandığı gözlendi. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkate almadığı ve çok az sayıda kişinin maske taktığı gözlendi. Kentteki yoğunluğun yaşandığı bir başka nokta ise PTT önleri oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan 1000 liralık yardımı almak için yüzlerce kişi PTT'nin Yenişehir şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekiplerince, kuyrukta bekleyenlere sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları için sürekli uyarılar yapıldı. Ekipler ayrıca, kentin birçok caddesini araçlarıyla gezerek, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anaslor ile vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı. DİYARBAKIR Yasağın ardından Diyarbakır’da hareketlilik başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Diyarbakır, Sabah, Güncel, Haber
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