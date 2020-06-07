DİYARBAKIR Yasak ve tehlikeye rağmen yüzdüler

Yasak ve tehlikeye rağmen yüzdülerKORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen yüzmekten vazgeçmedi.

07.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:51
Yasak ve tehlikeye rağmen yüzdüler
KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen yüzmekten vazgeçmedi. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele suyunda yüzen çocuklar, sıcak hava nedeniyle evde kalamadıklarını söyledi.
Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele suyu, koronavirüs günlerinde çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Anzele suyunun yasak ve tehlikeli olmasına rağmen çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen suda yüzmekten vazgeçemedi. Suya girerek serinleyen çocuklardan Murat Oruç, "Sıcaklardan dolayı havuza girmek zorundayız. Paramız olmadığı için özel havuzlara giremiyoruz. Belediyenin yaptığı bu havuzlara giriyoruz" dedi. Çocuklardan Rüzgar Ali Bay ise, parka geldiklerinde, zaman zaman polis tarafından engellendiklerini söyledi.
Anzele Parkı bölgesinde ikamet eden Fırat Dikici parkta önlemlerin artması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklara buranın yasak olduğunu anlatamazsın. Polisler onları ne kadar uyarsa da bir süre sonra tekrar geliyorlar" diye konuştu.
Öte yandan, Anzele Parkı'nın yanı sırda kentin tarihi On Gözlü Köprü bölgesindeki kalabalık da dikkat çekti. Tarihi köprü bölgesinde gezenlerin, sosyal mesafe kurallarına yeterince uymadıkları gözlendi. DİYARBAKIR Yasak ve tehlikeye rağmen yüzdüler

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Sur, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca’yı uyutmayan kare! Gece 03.43’te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74’le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca’yı yine kızdıracak cinsten Haber
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Ebru Polat’ın ’Kocanızı elinizden alırlar’ paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR Yasak ve tehlikeye rağmen yüzdüler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:48: 65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı - Haber 17:45: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez" - Haber 17:44: Ukrayna'da yaralanan üniversiteli Ömer, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi - Haber 17:43: Takla atan otomobilden yara almadan çıktılar - Haber 17:43: Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bir hafta aranın ardından dışarı çıktı - Haber 16:59: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir - Haber 16:32: Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten - Haber 15:38: Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez - Magazin 12:55: Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı - Magazin