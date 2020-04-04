Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DİYARBAKIR Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a seyahatlerin koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlanması kararının uygulanmaya başlanmasıyla, Diyarbakır'ın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

04.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:51
Yasakla birlikte Diyarbakır 'ın girişinde araç kuyruğu oluştu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehre ve Zonguldak 'a seyahatlerin koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlanması kararının uygulanmaya başlanmasıyla, Diyarbakır'ın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen sürücüler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sürücüler, polis ekipleri tarafından seyahat izin belgeleri ve ateşleri kontrol edildikten sonra kente sokuldu.
İstanbul'dan gelip memleketi Batman'a gitmek isteyen sürücülerden Bilal Akkoyun, yol boyu kontrol noktalarındaki sıkı denetimlerin olduğunu söyledi. Akkoyun: "İstanbul'dan geliyorum Batman'a gidiyorum. Kontrol noktaları çok iyiydi. Herkesi tek tek kontrol ettiler. Ateşlerini ölçüyorlardı. Maskelerini kontrol ediyorlardı. Denetimleri olumlu görüyorum. Tek problem 8 şeridi 2 şeride düşürmeleriydi. Trafik çok yoğundu. Normalde 4 saat önce burada olmamız gerekiyordu. Maalesef daha yeni geliyoruz. İkametimiz burada, iş için oradaydık. Ülkemizdeki vatandaşlar iyi olsun da gerisi önemli değil" dedi.
Bir başka sürücü Hatip Batmaz ise, görevli olarak geldiğini belirterek şöyle konuştu:
"Mersin'den geliyorum. Adana'da bizim hidroelektrik santrallerine süpervizörlük yapıyorum. Şu an görev gereği seyahat ediyorum. Başka bir santrale bakmak için. Halkımızın kurallara uyması gerekiyor. Nihayetinde bunun kontrol altına alınabilmesi iyi bir faktör. İşi olmayan bizim gibi mecburi hizmet işi olmayanların dışarı çıkmamasını tavsiye deriz." DİYARBAKIR Yasakla birlikte Diyarbakır’ın girişinde araç kuyruğu oluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Diyarbakır, Zonguldak, Güncel

Haberin Videosu :

DİYARBAKIR Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››DİYARBAKIR Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: Özçekim yaparken kayalıklardan düşen kişi yaralandı - Haber 19:44: Aksaray'da bir köy karantinaya alındı - Haber 19:43: - Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı - Haber 19:42: Dilovası'nda pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı - Haber 19:42: Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 18:37: Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı - Haber 18:27: Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler