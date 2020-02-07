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Diyarbakır yazlık villalardan hırsızlık yapanlar, güvenlik kamerasına yakalandı

Yazlık villalardan hırsızlık yapanlar, güvenlik kamerasına yakalandıTEKİRDAĞ'ın yazlık Kumbağ Mahallesi'nde yazlık villalara girerek hırsızlık yapan şüpheliler jandarma tarafından güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalandı.

07.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:07
Yazlık villalardan hırsızlık yapanlar, güvenlik kamerasına yakalandı
TEKİRDAĞ'ın yazlık Mahallesi'nde yazlık villalara girerek hırsızlık yapan şüpheliler jandarma tarafından güvenlik kameralarının incelenmesiyle yakalandı. Keşif yapmaları ve evlere girmeleri güvenlik kameralarına yansıyan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Komutanlığı'na başvuran M.K., Kumbağ Mahallesi'nde bulunan yazlık villasına kış aylarında boş olduğunu ve son gittiğinde 1 televizyon, 1 tablet, 1 oyun konsolu ile 2 ses yayın cihazının çalındığını bildirdi. C.B. ise ayın mahallede bulunan yazlık villasının penceresinden girilerek, eşyalarına zarar verildiğini ve hırsızlığa teşebbüs edildiğini söyledi. Jandarma ekipleri hırsızlık olaylarıyla ilgili kapsamlı çalışma başlatarak, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Jandarma, güvenlik kameralarından C.B'nin evine O.A. (21), M.Y. (26), ve E.G'nin (26), M.K.'nın evine ise A.T.E.'nin(23) girdiğini belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T.E ile M.Y., tutuklandı, O.A. adli kontrol, E.G. ise serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, yazlık Kumbağ Mahallesi'ndeki hırsızlık olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır yazlık villalardan hırsızlık yapanlar, güvenlik kamerasına yakalandı

Jandarma, Tekirdağ, Kumbağ, Güncel

Kaynak: DHA


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