DİYARBAKIR YKS'den çıkan aday, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

YKS'den çıkan aday, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldüDİYARBAKIR'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonrası F.K.

28.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:58
YKS'den çıkan aday, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü
DİYARBAKIR'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonrası F.K. (19), öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula gelen sağlık görevlilerince koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Merkez Yenişehir ilçesinde F.K., Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye girdi. Sınav sonrası sınıftan çıkan F.K.'nin öksürük ve yüksek ateş şikayetleri üzerine okula koruyucu ekipmanla sağlık görevlileri geldi. F.K., koronavirüs şüphesiyle ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan F.K.'ye test yapılacağı öğrenildi. DİYARBAKIR YKS’den çıkan aday, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Diyarbakır, Güncel, Haber

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