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Diyarbakır yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 9 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 9 yaralıDİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

07.09.2019 17:11
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 9 yaralı
DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Tekel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Baltaş yönetimindeki 21 M 0270 plakalı minibüs, Suzan Erdinç yönetimindeki 35 S 0330 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, minibüsteki 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan 2'si, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Diyarbakır yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı 9 yaralı

Kayapınar, Güncel

Kaynak: DHA

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