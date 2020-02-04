Haberler » Güncel » Diyarbakır yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber

Diyarbakır yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldüDİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mahmut Cankurt (65), yaşamını yitirdi.

04.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:22
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü
DİYARBAKIR'ın merkez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mahmut Cankurt (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Elazığ yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. H.G.'nin kullandığı 01 ADR 911 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Cankurt'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Cankurt'u görenler, sağlık ve polis ekiplerine verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Cankurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Mahmut Cankurt'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü H.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diyarbakır yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

Yenişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
10:53  Sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü nedir? Sevgililer günü tarihçesi
10:51  Fentanil nedir? Fentanil ilacının özellikleri nelerdir? Fentanil ilaç mı?
10:20  2020 BAFTA ödülleri kazanan isimler kimler?
4.02.2020 11:40:42