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DİYARBAKIR Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

17.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:55
Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.
Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Üniversitesi'nce bir süre önce dosya hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan dosyayla Zerzevan Kalesi'nin, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için UNESCO'ya başvuru yapıldı. Başvuruyu değerlendiren UNESCO, Zerzevan Kalesi'ni Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aldı.
TÜRKİYE'DE, DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ SAYISI 83 OLDU
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Diyarbakır 'daki Zerzevan Kalesi'nin yanı sıra Ankara'daki Beypazarı Tarihi Kenti, İzmir'deki Tarihi Liman Kenti, Osmaniye'nin Karatepe Arslantaş Arkeolojik Alanı ve Kayseri'deki Korkmaz Vadisi'yle birlikte UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kültür varlığı sayısının 83'e yükseldiği duyuruldu.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)
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DİYARBAKIR Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Kaynak: DHA

Etiketler: Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Çınar, Güncel
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