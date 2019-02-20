Diyarbakırda Hayvan Atığı ile Yılda 200 Milyon Liralık Enerji ve Gübre Üretilecek

Diyarbakır
Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi
'nde kurulan biyogaz tesisinde hayvan atığı ile yılda 200 milyon liralık enerji ve gübre üretilecek.
ASKOÇ Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kaya
, biyogaz tesisinde 2 megavat gücünde enerji üretildiğini belirterek, yatırımın sene sonuna kadar 4,5 megavata çıkarılacağını söyledi. Kaya, "Şu anda 4 bin konutun enerji ihtiyacını karşılıyoruz. 4,5 megavata çıktığımızda 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacağız" dedi.
35 bin metrekare alanda geçen yıl kurulan tesiste Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çiftliklerden toplanan günlük 600 ton atık, 2 bin kilovatsaat elektrik, 2 bin kilovat ısı enerjisi ve 70 ton organik gübreye dönüşüyor.
Çevre köylerden 60 kişiye istihdam imkanı sağlanan tesiste sene sonuna kadar yatırımın 4,5 megavata çıkarılması ile hayvan atığından yılda 200 milyon liralık enerji ve gübre üretilmesi planlanıyor.
Değerlendirilebilir hayvansal atıkların biyogaz üretimi amacıyla kullanılmasıyla üretilen enerji ile ülke ekonomisine katkı sağlanırken çevre sorunlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
ASKOÇ Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kaya, biyogaz tesisinde 2 megavat gücünde enerji üretildiğini belirterek, yatırımın sene sonuna kadar 4,5 megavata çıkarılacağını söyledi.
"Şu anda 4 bin konutun enerji ihtiyacını karşılıyoruz. 4,5 megavata çıktığımızda 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacağız. Bölgenin en büyük gübre tedarikçisi olacağız. Bildiğiniz gibi kimyasal gübreler toprakların organik madde ihtiyacını azaltıyor. Bizim üretmiş olduğumuz gübre topraktaki verimi artırıyor. Aynı zamanda sulama ihtiyacını azaltıyor." diyen Kaya, bunun bölge için önemine değindi.
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Ozan Kaya,CEO,Organize Sanayi Bölgesi
Kaynak: Enerjienstitusu.com