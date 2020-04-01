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Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu

Diyarbakır'da yaşayan 110 yaşındaki kadın için ailesi geçen hafta kayıp ihbarı yaptı. Yaşlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki otogarda yapılan denetimlerde polis ekipleri tarafından bulundu.

01.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:09
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu

Diyarbakır 'da yaşayan 110 yaşındaki Keji Aztağaç'ın ortadan kaybolması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde polis tarafından bulunan yaşlı kadının, bir hafta önce hasta ziyareti için buraya gittiği öğrenildi.

HASTA ZİYARETİNE GİTMİŞ

Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirler arası otogar içerisinde denetim için durdurulan şahsın yapılan sorgulamasında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce kayıp şahıs olarak aranan Keji Aztağaç olduğu tespit edildi. Ailesi tarafından, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp olarak başvurusu bulunan Aztağaç, Diyarbakır'dan gelecek olan yakınlarına teslim edilmek üzere gerekli yasal işlemler için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kayıp kadının bir hafta önce Kızıltepe ilçesine hasta ziyaretine geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Güncel
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