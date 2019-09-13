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Diyarbakırlı annelere destek

Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

13.09.2019 14:08Diyarbakırlı annelere destek
Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.
Kentte 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.
İnisiyatif adına konuşma yapan Cevdet Arvas, terör örgütünün elinden oğlunu kurtaran Hacire Akar'ın başlattığı eylemin tüm annelere örnek olduğunu söyledi.
Benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelerin de eyleme katıldığını hatırlatan Arvas, "Çocuklarını geri isteyen aile sayısı 24'e yükseldi. Bu sayı artarak devam edecek. Bizler de annelerin acısına ortak oluyoruz. Annelerin bu acısı hiçbir siyasi hesaba karıştırılmaksızın desteklenmeli, sahip çıkılmalı." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Van, Güncel

Kaynak: AA

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