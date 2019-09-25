Diyarbakırlı annelere Kahramanmaraş'tan destek

Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar

Kentin 15 noktasında polis ekipleri tarafından yapılan denetlemede araç içerisinde sigara içtiği için ceza kesilen bir sürücü, "Bu benim kendi paramla aldığım arabam. Arabaya bindiğimde istediğim gibi sigara içmem lazım" dedi.