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Diyarbakırlı çocuklar evlerinin balkonunda bayram coşkusu yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Diyarbakır'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

23.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:27
Diyarbakırlı çocuklar evlerinin balkonunda bayram coşkusu yaşadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Diyarbakır'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentteki çocukların bayram coşkusunu yaşaması için çeşitli faaliyetler düzenledi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, boyama kitabı, Türk bayrağı, kuru boya, oyuncak ve mektubun bulunduğu paketleri, görevliler aracılığıyla çocuklara ulaştırdı.
Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da üstü açık otobüsle şehir turu atarak, marş ve şarkılar seslendirdi. Çocuklar, evlerinin balkonundan bayrak sallayarak, marşlara eşlik etti.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tiyatro Grubu ise hayvan kostümleri giyerek oyunlar oynadı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Evlerinin balkonlarını balon ve Türk bayraklarıyla süsleyen mahalle sakinleri, çocuklarıyla bayram coşkusunu yaşadı.
Yenişehir'de 5 ayrı bölgede kutlama
Öte yandan, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi'nin katılımıyla 5 ayrı bölgede kutlama yapıldı.
Üçkuyular TOKİ 4. etapta gerçekleştirilen etkinlikte, evlerinde ziyaret edilen çocuklara bayrak, balon ve çeşitli hediyeler verildi.
İstiklal Marşı okunduktan sonra bando tarafından seslendirilen şarkılara, balkonlara çıkan çocuklar ve aileleri eşlik etti.
Animasyon gösterisinin ardından, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren çocuklara tablet hediye edildi.
Beşikçi, bayram coşkusunu evlere taşıdıklarını belirterek, "Çocukların bu özel günlerinde, gün boyu sürecek etkinlikle coşkuyu çocuklarımızın evlerine taşımak istedik. Müzik, eğlence, şiir ve resim yarışmaları, oyuncaklar, tablet bilgisayarlar, giysilerle çocuklarımızı bu özel günde mutlu etttik." dedi.
Sosyal medya üzerinden çok yoğun talep aldıklarını anlatan Beşikçi, 40 bine yakın çocuğun etkinliklere dahil olduğunu kaydetti.
Etkinliği ilk olarak terör mağdurlarının yerleştirildiği TOKİ bölgesinde gerçekleştirdiklerini bildiren Beşikçi, "Çocuklarımız, devletimizin imkanlarıyla yapılan bu konutlarda yarının polisi, öğretmeni ve doktorları olacak." dedi.
Evinin balkonunda bayramı kutlayan çocuklardan 11 yaşındaki Şüheda Sekin, evde güzel vakit geçirdiğini söyledi.
İlk kez böyle bir etkinlik gördüğünü belirten Sekin, "Çok eğlenceli geçiyor. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, 23 Nisan, Güncel , Haber
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