Diyarbakırlı çocuklar petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı
Diyarbakır'da çocuklar, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı.
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Diyarbakır 'da çocuklar, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı.
Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Hayvanların havlamaya başlamasıyla sesi duyan çocuklar, mahsur kalan yavru köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çekip kurtardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, daha sonra çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı. Köpekleri kurtarma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Hayvanların havlamaya başlamasıyla sesi duyan çocuklar, mahsur kalan yavru köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çekip kurtardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, daha sonra çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı. Köpekleri kurtarma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, Özekli, Sur, 3. Sayfa
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