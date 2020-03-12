Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Diyarbakırlı çocuklar petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı - Haberler

Diyarbakırlı çocuklar petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı

Diyarbakır'da çocuklar, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı.

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Diyarbakırlı çocuklar petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı
Diyarbakır 'da çocuklar, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Hayvanların havlamaya başlamasıyla sesi duyan çocuklar, mahsur kalan yavru köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çekip kurtardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, daha sonra çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı. Köpekleri kurtarma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Özekli, Sur, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Haberler
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Haberler
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu