Diyarbakırlı iki sporcudan gümüş madalya

Kuraş Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakırlı iki sporcu gümüş madalya elde etti. Gümüş madalya kazanan Yusuf Özkaya ve Mehmet Ok, milli takıma katılma hakkını elde etti. Bu iki sporcu ay yıldızlı milli forma altında Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda yer alacak.Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlı Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası 14-15 Aralık tarihlerinde Düzce 'de yapıldı. Şampiyonada Diyarbakır'ı 4 sporcu temsil etti. 66 kiloda mindere çıkan Yusuf Özkaya ve 73 kiloda yarışan Mehmet Ok, finallere adını yazdırdı. Final maçlarını kaybeden Özkaya ve Ok Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahipleri oldu. 55 kiloda yarışan Hasan Can Efeoğlu ile 52 kiloda mindere çıkan Gizlem Derin ise şampiyonayı Türkiye beşincisi olarak tamamladı.Sporcuların antrenörlüklerini yapan ve Kuraş Teknik Kurul Üyesi olan Osman Gökcül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Düzce'de gerçekleşen şampiyonanın Diyarbakır açısından iyi geçtiğini söyledi. Gökcül, Türkiye'nin önemli sporcularının yer aldığı müsabakada elde edilen derecelerin, çok kıymetli olduğunu belirtti. Gökcül, gelişmekte olan bu sporun her geçen daha büyük önem kazandığını kaydetti. Gökcül, "Spor camiası çok iyi bilir ki büyükler kategorisinde derece almak oldukça zordur. Uzun soluklu çalışmalar sonucunda elde edilir. İnanmak, başarmanın yarısıdır. Dereceye giren sporcularımız Kuraş milli takımında yer alarak Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Diyarbakırlı gençlerimize inanın ve imkan verin yapamayacakları derece yoktur" dedi.Gökcül, kendilerine ve sporcularına destek veren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Akın Erim'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR