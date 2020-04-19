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Diyarbakırlı iş adamı kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine para dağıttı

Diyarbakırlı iş adamı Cihan Yaman, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar giderek kendilerine para yardımında bulundu.

19.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:33
Diyarbakırlı iş adamı kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine para dağıttı
Diyarbakırlı iş adamı Cihan Yaman, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar giderek kendilerine para yardımında bulundu.

Yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıp yardımda bulunan iş adamı Cihan Yaman, korona virüs salgını nedeni ile işlerini kaybeden aileleri kapılarında ziyaret edip kendilerine para dağıttı. İhtiyaç sahiplerine içinde 200 ila bin lira arasında değişen zarfları dağıtan Yaman, her yıl 200 eve yardım yaptıklarını, bu yıl ise iki katına çıkartıp ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlar ulaştırdıklarını söyledi. İş adamı Yaman, 2020'de yaşanan olağanüstü olaylar nedeni ile ülke olarak zor dönemlerden geçtiklerini kaydetti. Özellikle korona virüs salgını nedeni ile işlerini kaybeden vatandaşlara ellerinden geldiği kadar katkıda bulunmak istediklerine belirten Yaman, "Bu yardımlarımızı her yıl yapıyoruz. Her yıl yaklaşık 200 haneye yardım ediyorduk. Bu yıl hane sayımızı hemen hemen iki katına çıkarttık ve yardımlarımızı nakit olarak verme kararı aldık. Bizim elimizde her yıl liste var. Bu listede aile bilgileri var, işsiz mi, hasta mı, çoluk çocuk sayısı bilgileri hepsi bizde mevcut. Elimizdeki mevcut liste her yıl devam ediyor, her yıl listeye birileri ekleniyor. Yani listemiz git gide çoğalıyor. Ama çalışmalarımız var. Gerek çevre olsun, eş, dost akrabaların yapmış olduğu çalışmalardan ailelerin tespiti, ailelerin ekonomik ihtiyaçlarına göre yapacağımız yardım tutarı da ona göre değişiyor. Hepsine yetişiyorum desem yalan olur. Elimden geldiği kadar kendim görüp yardımda bulunuyorum. Ama öbür tarafta bizimle beraber çalışanlarımız olsun, çevremizdekiler olsun bize verdikleri isimlere istinaden onlara verip onlar gidip teslim ediyorlar. Verdiklerinde bazen ben o aileyi görmüyorum bile. Bir aylık mutfak ihtiyaçları, ama aslında o da değişiyor. 200 liradan bin liraya kadar haneye yardımlarımız oluyor" dedi.

Yardımları alan vatandaşlar da Yaman'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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