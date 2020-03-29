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Diyarbakırlı iş adamı sağlık çalışanlarına 1 ton deterjan hibe etti

Diyarbakırlı iş adamı Naif Akbal, İl Sağlık Müdürlüğüne bor madeninden üretilen 1 ton deterjan hibe etti.

29.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:45
Diyarbakırlı iş adamı sağlık çalışanlarına 1 ton deterjan hibe etti
Diyarbakırlı iş adamı Naif Akbal, İl Sağlık Müdürlüğüne bor madeninden üretilen 1 ton deterjan hibe etti.

Diyarbakırlı iş adamı Naif Akbal, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerine eve gidemedikleri için kıyafetlerini yıkamalarına destek sunmak amacıyla bor madeninden üretilen 1 ton deterjan hibe etti. Akbal, deterjanları İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

Naif Akbal'ın oğlu Hakan Akbal, bu hibenin örnek olması gerektiğini belirterek, Diyarbakırlı iş adamlarının da kendi alanlarında destek sunmalarını beklediklerini ifade etti. Akbal, "Bugün korona virüsten dolayı buradayız. Şirketimizin sahibi olan Naif Akbal adına 1 ton bor esaslı üretilen toz deterjanı sağlık çalışanlarına hibe etmek istedik. Çünkü bizim için hayatını hiç düşünmeden riske atan, gece gündüz çalışan doktor, hemşire, teknisyen, laborantlarımız gibi tüm sağlık emekçilerine yarım elma gönül alma çorbada bir tuzumuz olsun anlayışıyla onlara 1 ton deterjanı hibe etmek istedik. Bunu yaparken de bunun bir kelebek etkisi katmasını istedik. Tüm iş adamlarına mesaj olsun istedik. Biz bunu yaptık, diğer iş adamlarına da sosyal mesaj veriyoruz. Bu arkadaşlarımız da umut ediyoruz en kısa zamanda sağlık emekçilerine kendi alanında destek vermek için harekete geçerler diye umut ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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