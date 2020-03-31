Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı

Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı Diyarbakırlı işletmeci Mehmet İpek, korona virüs salgını nedeni ile gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık personellerinin otellerinde ücretsiz kalabileceğini açıkladı.

31.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:57
Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı
DİYARBAKIR - Diyarbakırlı işletmeci Mehmet İpek, korona virüs salgını nedeni ile gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık personellerinin otellerinde ücretsiz kalabileceğini açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de Diyarbakırlı iş adamı Mehmet İpek'ten geldi. İpek, korona virüs salgını nedeni ile evlerinden ve ailelerinden uzakta kalan sağlık çalışanlarının Diyarbakır ve Mardin 'de bulunan otellerinde ücret ödemeden kalabileceklerini söyledi. Otellerinin sezonluk bakımda olduğunu fakat her iki otelde de çalışmaları hızlandırarak şimdilik 20'şer odanın hazır hale getirildiğini kaydeden İpek toplam 40 odayı virüs salgınıyla mücadele süresince sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şekilde tahsis edeceklerini belirti. İpek, "Sağlık çalışanları bizimle çok fazla ilgileniyor. Biz hastanelerde çok çektik sağlık çalışanların hakları üzerimizde çok var. Keşke imkanımız olsaydı bizi çok çok rahatlatacak daha fazla bir şeyler yapabilseydik. Biz diyoruz ki, kapılarımız burada ve Mardin'de bize ait olan otelimiz var, onlara açıktır. Onları ağırlamaktan büyük onur duyarız. Onlara hizmet etmekte aynı oranda mutluluk duyarız. Gelsinler bizimde katkımıza olsun. Yatabilirler, kalabilirler. Hazır olan bütün odalarımız burada ve Mardin'de kendilerinin hizmetine sunmaya hazırız" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet İpek, Diyarbakır, Mardin, Genel

Haberin Videosu :

Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Diyarbakırlı işletmeci otellerinin kapılarını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

12:45: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. - Haberler 12:45: Mudanya Bandosu'ndan Mudanyalılara moral konseri - Haberler 12:44: İran'da yeni doğan bebekte Covid-19 tespit edildi, destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor - Haberler 12:44: Covid-19: AB'den Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro para yardımı - Haberler 12:44: Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:46: Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu 11:37: Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı - Haberler 11:33: Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı - Haberler 11:13: Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı - Haberler 10:58: Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı