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Diyarbakırlı kırtasiyeci, korona virüs nedeni ile siparişleri evlere teslim ediyor

Diyarbakır'da kırtasiye işleten Remzi İdikut, korona virüs salgınıyla birlikte evlerine çekilen vatandaşların 50 liralık üzeri alışverişlerini evlerine hizmet vermeye başladı.

03.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:33
Diyarbakırlı kırtasiyeci, korona virüs nedeni ile siparişleri evlere teslim ediyor
Diyarbakır 'da kırtasiye işleten Remzi İdikut, korona virüs salgınıyla birlikte evlerine çekilen vatandaşların 50 liralık üzeri alışverişlerini evlerine hizmet vermeye başladı. İdikut, evinde kalan vatandaşların bu süreçte en çok okuma kitabı ve zeka oyunları istediklerini belirti.

Çinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye 'de de görülmeye başlandı. Koron virüs nedeni ile yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitim modeline geçilirken vatandaşlara da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlara evden çıkmayınca kırtasiye işletmecisi Recep İdikut, 50 liralık alışveriş yapan vatandaşlara siparişlerini evlerine teslim etmeye başladı. İdikut, vatandaşların en çok okuma kitapları ve vakit geçirmek için zeka oyunları talep ettiğini söyledi.

"Siz evde kalın istediklerinizi kapınıza getiririz"

Kırtasiye ve kitap evi işletmecisi İdikut, vatandaşların mağdur olmaması, eğitimlerinden geri kalmaması için 50 lira ve üzeri alışverişlerinde talep ettikleri ürünleri evlerine götürüp teslim ettiklerini kaydetti. Yetkililerin vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunduğunu hatırlatan İdikut, "Biz de insanlar evlerinden çıkmasınlar, eğitimlerinden geri kalmasınlar istiyoruz. Ama bunu yaparken de boş boş evlerinde oturmasınlar. Derslerinden olmasınlar, derslerini çalışsınlar veya el becerilerini geliştirsinler. Bir şeylerle meşgul olsunlar ki kötü psikolojiyi üzerlerinden atsınlar. Ağırlıklı kitap götürüp teslim ediyoruz. Onun yanında akıl oyunları var. Yani aileler çocuklarıyla beraber oynayabilecekleri, vakit geçirebilecekleri akıl oyunları, şuanda ağırlıklı onları talep ediyorlar bizden. Bize gelen dönüşler güzel. Teşekkür ediyorlar, internette bizden bahsediyorlar, bizi öneriyorlar ailelere, diğer insanlara. Evlerine kadar götürdüğümüz için çok memnun oluyorlar. Siz evde kalın, bütün isteklerinizi evinize, kapınıza kadar getiriyoruz. Evde kal sağlıkla kal Diyarbakır" dedi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

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