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Diyarbakırlı kuaför, 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyarak yaşlı vatandaşları evde tıraş etme kararı...

Diyarbakırlı kuaför, 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyarak yaşlı vatandaşları evde tıraş etme kararı aldı Türkiye'de görülmeye başlanan korona virüs salgını sonrası bakanlıklarca tedbirler alınarak, tüm vatandaşlara 'Evde kal Türkiye' uyarısı yapılmıştı.

21.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:54
Diyarbakırlı kuaför, 'Evde kal Türkiye ' çağrısına uyarak yaşlı vatandaşları evde tıraş etme kararı aldı
DİYARBAKIR - Türkiye'de görülmeye başlanan korona virüs salgını sonrası bakanlıklarca tedbirler alınarak, tüm vatandaşlara 'Evde kal Türkiye' uyarısı yapılmıştı. Yapılan çağrıyla Diyarbakırlı kuaför Mehmet Demir, yaşlı vatandaşların talepleri doğrultusunda tıraşlarını evde yapma kararı aldı.
Türkiye'de görülmeye başlanan korona virüs salgınına karşı sıkı tedbirler alındı. Bakanlıklarca alınan tedbirler doğrultusunda bir çok iş yeri ve mekan kapatılarak ' Evde kal Türkiye' duyuruları yapıldı. Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yenişehir Mahalle Muhtarı Kuaför Mehmet Demir, 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyarak yaşlı vatandaşlara yönelik evde tıraş kararı aldı.
"Diyarbakır, evinde kal, hizmet evinize, ayağınıza gelecektir"
Kuaför Mehmet Demir, hükümetin aldığı kararın her anlamda arkasında ve yanında olduklarını söyledi. Alınan kararın çok doğru olduğunu düşündüğünü belirten Demir, "'Evde Kal Türkiye' cümlesini çoğaltmak adına gerçekte 'Evde Kal Türkiye' herkesin demesi lazım. İş yeri olarak da zaten 65 yaş üstü geldiğinde, evde kal dayı, evde kal amca, biz gerekiyorsa eve gelelim. O yüzden biz 65 yaş üstünü iş yerine almıyorduk. 65 yaş üstünü içeri almadığımızdan dolayı gerekiyorsa arkadaşlar evde onların tıraşlarını karşılayıp tekrar geliyorlar. Aynı zamanda bu mahallenin muhtarlığını yapıyorum, Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanıyım. Bu konuda vatandaşlarda telefonumuz var, iş yerimiz var. Muhtarlığa da gelip söyledikleri zaman tabi ki gönderebileceğiz. 65 yaş üstü müşterilere gidilecek, acil bir durum olduğunda gidilecek. Biz Diyarbakır berberler ve kuaförleri olarak elimizi taşın altına koymak zorundayız. Çünkü sağlığımız için. Diyarbakır, evinde kal, hizmet evinize, ayağınıza gelecektir" dedi. Diyarbakırlı kuaför, ’Evde kal Türkiye’ çağrısına uyarak yaşlı vatandaşları evde tıraş etme kararı...

Kaynak: İHA

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Diyarbakırlı kuaför, 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyarak yaşlı vatandaşları evde tıraş etme kararı...
Etiketler : Diyarbakır, Türkiye, Kuaför, Genel

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