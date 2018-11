Diyarbakırlı Şehit Yakınları Kutsal Topraklara Uğurlandı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:53



Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi tarafından 33 şehit yakını umreye gönderildi.Diyarbakır Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şehit yakınlarını umreye göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.Şehit yakınlarının umreden sağ salim dönmeleri için duacı olduklarını belirten Güzeloğlu, "Aziz şehitlerimizin yakınları olarak, sizler bizim en değerli emanetlerimizsiniz. Rabb'im en değerli varlığını, canını bu vatan, devlet, ezan ve bayrak için feda eden şehitlerimizden razı olsun. Bizleri de o şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Gelecekteki kutlu yürüyüşümüzde bütün şehitlerimiz bizimle beraberdir inşallah." dedi.Batman'da önceki gün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin'in dün Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde son yolculuğuna uğurlandığını hatırlatan Güzeloğlu, şehit Öztekin ile tüm şehitlerin sonsuza kadar payidar olacağını aktardı.Güzeloğlu, "Şehit ailelerimiz bizim başımızın tacı. Her an ve her zaman sizin emrinizde ve hizmetinizdeyiz. Rabb'im sizlerden razı olsun, böylesi kahramanlar, helal süt emmiş, gözünü kırpmadan, vatanı, milleti, devleti için canını feda eden evlatlar yetiştirdiğiniz için." diye konuştu.Terör örgütlerinin emellerine ulaşmayacağına işaret eden Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe, inşallah hiçbir terör örgütü, hain, amacına ulaşamayacak. Düne göre daha güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz. Millet ve devlet buluşup bütünleştikçe, inşallah gelecek her gün daha güzellikler getirecek. Devletin bütün kurumları olarak sizlere hizmet etmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.""Belediyelerimiz 50 yıldır yapılmayan hizmetleri sundular""Geçmişte milletin hizmetinde olması gereken, devletin kaynaklarıyla sizlere hizmet etmesi gereken belediyeler, terör örgütünün emrinde ve hainlere kaynak aktaran, destek veren belediyeler oldu. Atanan kaymakam arkadaşlarımız ve kayyumlarımız milletimize kaynakları tahsis ettiler. Bugün bütün belediyelerimiz 40-50 yıldır yapılmayan hizmetleri insanlarımıza sundular." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, Diyarbakır, Bismil ve bütün ilçelerin adeta çiçek bahçesi gibi olduğunu vurguladı.Şehit ailelerine seslenen Güzeloğlu, "Rabb'im niyetinizi ve umrenizi kabul eylesin. Orada şüphesiz ki; şehitlerimize çok dua edeceksiniz. Allah kabul eylesin. Şüphesiz ki; ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve Diyarbakır için de dua edeceksiniz. Allah bütün dualarınızı kabul eylesin, sağlıkla gidip gelmeyi nasip eylesin." ifadelerini kulandı."Şehit ailelerimize özel önem veriyoruz"Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, devlet olarak her zaman şehit alilerinin yanında olduklarını belirtti."Hizmetlerde şehit ailelerimize özel önem veriyoruz. Daha önce şehit yakınlarımız, belediye hizmetlerinden faydalanmamış. Biz de bu açığı kapatmak adına çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanan Yüksel, şunları kaydetti:"Şehit ailelerimize 8 ila 10 dönüm arasında arazi tahsis ettik. Orada şehit yakınları sebze üretme imkanı buldu. Kurban Bayramı'nda şehit ailelerimize kurbanlık hediye ettik. Şehit yakınlarımızın talebi doğrultusunda bugün onları umreye gönderme heyecanı yaşıyoruz. Onlardan tek talebimiz memleketimiz, birliğimiz, kardeşliğimiz, ülkemiz, devletimiz için dua etmeleri. Benzer projelerle şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, şehit yakınlarının kutsal topraklara gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Şehit babası Cemal Çelebi, umreye gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti."Allah devletimize zeval vermesin. Daha önce kutsal topraklara gitmedim. Kaç gündür ağlıyoruz." diyen Çelebi, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.Şehit ağabeyi Kemal Türk, Bismil Belediyesi sayesinde umreye gidecek olmanın sevincini yaşadığını aktardı.Oğlu şehit düşen Mehmet Emin Sincar, bu imkanı sağlayan Bismil Belediyesine teşekkür ettiğini belirtti.Şehit annesi Sultan Ortaç, şehitler sayesinde bugün umreye gitme heyecanı yaşadıklarını diye getirdi.Daha sonra şehit yakınları İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın okuduğu dualar eşliğinde umreye uğurlandı.Törene, Vali Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar ile şehit yakınları katıldı.